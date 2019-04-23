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Вице-президент США по телефону поздравил Зеленского с победой на выборах

Победитель выборов получил 73,22% голосов.

Фото: EPA/UPG

Вице-президент США Майк Пенс во вторник, 23 апреля, по телефону поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом говорится в твиттере Пенса.

"Провел разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ждем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал вице-президент США.

Напомним, что вечером 23 апреля Центризбирком Украины завершил подсчет электронных протоколов. Данные подсчета свидетельствуют, что во втором туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

После этого Зеленскому позвонили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейского Совета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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