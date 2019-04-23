Украина и РФ провели первые консультации по освобождению моряков, - МИД

В Ближайшее время будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге, предварительно - 6-7 мая.

Представители Украины и Российской Федерации в Гааге провели первые консультации по вопросу освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии. Неизвестно, это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон", - написала Зеркаль.

Она подчеркнула, что аргументы российской стороны лишь подтвердили стартовую позицию Украины, - о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет военным кораблям и членам их экипажей.

"Обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора. Рассчитываем, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая)", - сообщила замминистра.

Зеркаль подчеркнула, что к этому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков.

"Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами» будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - добавила замминистра.

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила три украинских судна с экипажами в Керченском проливе.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

Россия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.