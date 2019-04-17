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Московский суд продлил арест всем украинским морякам

Пленные военнослужащие останутся под стражей до 24 июля.

Московский суд продлил арест всем украинским морякам
Фото: hromadske.ua

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским морякам.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завершились заседания Лефортовского суда Москвы, где рассматривались дела 24 украинских военнопленных. Всем нашим ребятам продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, до 24 июля 2019 года", - написала она.

Денисова отметила, что на заседании присутствовали родственники военнопленных.

"Мы убедились, что все ребята находились в хорошем настроении и очень мужественно держались", - сообщила омбудсмен.

Денисова добавила, что Василий Сорока, которому недавно сделали операцию на руке, принимает обезболивающее.

Также она поблагодарила аккредитованным в Москве представителям посольств государств-членов Европейского Союза и Большой семерки, в частности Швеции, Нидерландов, Литвы, Чехии, Австрии, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Словакии, Франции, Германии, Бельгии, Норвегии, Дании и представительства ЕС, которые весь день находились на заседаниях и следили за судебным процессом.

Сторона обвинения просила продлить арест политзаключенных моряков, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз,  сообщает «Громадське».

Сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем особое внимание было акцентировано на том, что захват моряков являлся фактом агрессии со стороны России.

Сообщается, что когда моряки заходили в зал суда, люди им аплодировали. Сами моряки не отвечали на какие вопросы кроме имени, возраста и звания. Они подчеркнули, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли были захвачены и отбуксированы в Керчь, а экипаж - взят в плен. Моряков арестовал оккупационный суд Симферополя.

Всех моряков обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленными морякам до 24 и до 26 апреля 2019 года.

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