Московский суд продлил арест всем украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским морякам.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завершились заседания Лефортовского суда Москвы, где рассматривались дела 24 украинских военнопленных. Всем нашим ребятам продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, до 24 июля 2019 года", - написала она.

Денисова отметила, что на заседании присутствовали родственники военнопленных.

"Мы убедились, что все ребята находились в хорошем настроении и очень мужественно держались", - сообщила омбудсмен.

Денисова добавила, что Василий Сорока, которому недавно сделали операцию на руке, принимает обезболивающее.

Также она поблагодарила аккредитованным в Москве представителям посольств государств-членов Европейского Союза и Большой семерки, в частности Швеции, Нидерландов, Литвы, Чехии, Австрии, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Словакии, Франции, Германии, Бельгии, Норвегии, Дании и представительства ЕС, которые весь день находились на заседаниях и следили за судебным процессом.

Сторона обвинения просила продлить арест политзаключенных моряков, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз, сообщает «Громадське».

Сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем особое внимание было акцентировано на том, что захват моряков являлся фактом агрессии со стороны России.

Сообщается, что когда моряки заходили в зал суда, люди им аплодировали. Сами моряки не отвечали на какие вопросы кроме имени, возраста и звания. Они подчеркнули, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли были захвачены и отбуксированы в Керчь, а экипаж - взят в плен. Моряков арестовал оккупационный суд Симферополя.

Всех моряков обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленными морякам до 24 и до 26 апреля 2019 года.