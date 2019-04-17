Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
Зеленский и Порошенко договорились об аренде НСК "Олимпийский" для дебатов 19 апреля (обновлено)
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
В следующую Раду проходят до восьми партий, в лидерах "Слуга народа" и "За жизнь"
Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Гройсман обсудил главой МИД Канады избирательную кампанию в Украине

Гройсман обсудил главой МИД Канады избирательную кампанию в Украине
Владимир Гройсман
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в июле.

Об этом премьер сообщил в своем Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой МИД Канады Христей Фриланд. Обсудили ход избирательной кампании, подготовку Третьей конференции по вопросам реформ, реализацию положений Соглашения о свободной торговле и санкционную политику против агрессора", - написал Гройсман.

Напомним, в феврале сообщалось, что Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно, и предоставит 25 млн долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также