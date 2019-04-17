Гройсман обсудил главой МИД Канады избирательную кампанию в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в июле.

Об этом премьер сообщил в своем Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой МИД Канады Христей Фриланд. Обсудили ход избирательной кампании, подготовку Третьей конференции по вопросам реформ, реализацию положений Соглашения о свободной торговле и санкционную политику против агрессора", - написал Гройсман.

Напомним, в феврале сообщалось, что Канада обеспокоена тем, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно, и предоставит 25 млн долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.