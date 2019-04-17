Штаб Порошенко попросил отложить на час официальные теледебаты

Петр Порошенко хочет успеть и на "Олимпийский", и в студию "Общественного".

Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК Руслан Князевич попросил комиссию внести изменения в положение закона о порядке проведения дебатов, чтобы Порошенко успел принять участие и в дебатах на "Олимпийском", и на теледебатах на "Общественном".

Об этом заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге 17 апреля.

"Поскольку есть закон, который требует дебатов на "Общественном", есть соответствующая инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", - заявил Медведев.

Он объяснил, что это нужно для того, чтобы Порошенко успел на все дебаты, назначенные на 19 апреля.

Медведев подчеркнул, что Владимир Зеленский непреклонен и отказался от любого другого времени дебатов, кроме как 19:00. Теледебаты на "Общественном" назначены на 20.00.

В штабе Порошенко опасаются, что такое время дебатов на стадионе было выбрано специально так, чтоб "законопослушный гражданин Порошенко" на 20.00 поехал на "Общественное" и пропустил дебаты на "Олимпийском".

Медведев подчеркнул, что Порошенко "готов быть и там, и там".

Позже, отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что Князевич просит перенести время проведения теледебатов на "Общественном" с 20:00 на 21:00.

Напомним, штаб Зеленского утверждает, что на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины забронировано уже 12 тыс. бесплатных мест. Указано, что такое количество забронировано менее чем за половину суток.

Спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду прокомментировал данное заявление, он предполагает, что это не совсем правда.

Штаб Порошенко тоже открыл регистрацию для всех желающих увидеть дебаты на "Олимпийском" вживую.