Кипрский паспорт в 2019 году: изменения в программе, стоимость и процедура оформления

Кипрская программа — одна из самых молодых и популярных инвестиционных программ Евросоюза. Почему в правительстве Кипра решили реформировать программу и как это повлияет на инвесторов рассказали специалисты юридической компании Иммигрант Инвест.

Предпосылки к изменениям в программе

Программа “Гражданство Кипра через инвестиции” была создана в 2013 году и с тех пор принесла государству более 6,6 млрд евро. По словам министра финансов Хариса Георгиадиса, все полученные инвестиции шли на развитие строительной отрасли,в то время как реальный сектор экономики и благосостояние населения никак не улучшилось.

Поэтому в начале года совет министров объявил о реформировании программы гражданства. Для всех инвесторов введут дополнительный сбор на развитие страны.

Условия получения гражданства Кипра в 2019

С 15 мая все желающие получить кипрский паспорт будут оформлять гражданство уже с учетом всех изменений. А именно:

Заявитель должен сделать пожертвование в «Фонд содействия исследованиям и инновациям» и «Корпорацию земельного развития» по 75 тыс. евро в каждый.

У заявителя должна быть действующая Шенгенская виза.

Если инвестор ранее подавал заявку на получение гражданства в другой стране ЕС и ему отказали, он не сможет принять участие и в кипрской программе.

Продлен срок удержания инвестиций. Заявитель должен держать их на Кипре минимум 5 лет (ранее минимальный срок — 3 года).

Отменили возможность альтернативного инвестирования в государственные облигации. Вместо этого заявитель может сделать взнос в судоходную отрасль.

При покупке недвижимости заявитель должен предоставить дополнительные документы: разрешение на планирование, документ о снятии обременений с недвижимости (если они были), сертификат о завершении строительства (для готовых объектов) или банковскую гарантию для незавершенных объектов.

Теперь в программе участвует недвижимость, которую уже использовали для получения гражданства. В этом случае сумма инвестиций увеличивается с 2 млн до 2,5 млн евро.

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Большинство изменений положительно отобразятся на инвесторах и на авторитет программы. Удвоенная проверка на благонадежность, документы на недвижимость и альтернативные варианты инвестирования не только обезопасят инвесторов, но и создадут условия для дополнительного дохода.

Как отмечают эксперты, получить гражданство Кипра в 2020 станет сложнее, поэтому лучше подавать заявку уже сегодня.

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