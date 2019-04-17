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Матиос: задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Балтии

Показания дал гражданин РФ Тимур Дзортов.

Матиос: задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Балтии
Тимур Дзортов, давший показания СБУ
Фото: Скриншот видео СБУ

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что задержанная в Киеве российская диверсионная группа планировала теракты в странах Балтии.

"У нас есть признательные показания [одного из задержанных] Тимура Дзортова относительно совершения таких же террористических актов и подготовки к их осуществлению на территории Европейского Союза, в частности в странах Прибалтики", - сообщил Матиос на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в среду, 17 апреля.

Всего в Киеве задержаны семь членов ДРГ и лиц, помогавших им в осуществлении терактов.

В частности, задержан сотрудник Государственной фискальной службы, давший за 200 гривен террористам конфиденциальную информацию из закрытых баз данных.

Напомним, 4 апреля на улице Вильямса в Киеве был взорван автомобиль сотрудника одной из украинских спецслужб. Это произошло во время закладки мины российским диверсантом Алексеем Комаричевым, у которого при себе был поддельный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако.

Силовики заявили, что он погиб во время взрыва, но, как оказалось, это была неправда. Спустя 13 дней глава СБУ и главный военный прокурор дали брифинг, во время которой сообщили, что Комаричев был руководителем российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

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