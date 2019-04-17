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Трамп назвал своих главных соперников на выборах США в 2020 году

Он уверен, что будет бороться за президентский пост с демократами Сандерсом и Байденом

Трамп назвал своих главных соперников на выборах США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что основными его соперниками на выборах США в 2020 году будут сенатор штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против, возможно, лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым. Да упокоит Господь их душу!!" - написал Трамп.

Напомним, в начале марта Байден заявил о готовности баллотироваться на выборах США в 2020 году. Он имеет имидж сторонника Украины и в администрации Обамы отвечал за развитие отношений между странами. В прошлом году Байден рассказал про телефонный звонок Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

Берни Сандерс еще в феврале заявил о намерениях баллотироваться в президенты США.  Сенатор называет Трампа лжецом, расистом, сексистом, гомофобом и ксенофобом. Также он признал, что нынешняя кампания будет очень сильно отличаться от компании минувших выборов.

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