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​НАПК внесло предписания Омеляну и и.о.главы Администрации морпортов Вецкагансу

Предписания Нацагентства обязательны к исполнению.

​НАПК внесло предписания Омеляну и и.о.главы Администрации морпортов Вецкагансу
Фото: liga.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и исполняющему обязанности председателя Администрации морских портов Райвису Вецкагансу о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений Закона Украины "О предотвращении коррупции" Министру инфраструктуры Украины и и.о. Председателя государственного предприятия Администрация морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Омеляну внесено предписание относительно Вецкаганса, который не предпринял меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного лица.

Самому Вецкагансу вынесено предписание в отношении начальника Ренийского филиала Администрации морпортов Сергея Строи, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близким лицом.

Предписания Нацагентства обязательны к исполнению.

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