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Адвокат сообщил о планах Рубана вернуться к вопросу обмена пленными

Накануне Рубан вышел на свободу из-за истечения срока содержания под стражей.

Адвокат сообщил о планах Рубана вернуться к вопросу обмена пленными
Фото: Сергей Нужненко

Бывший руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, собирается вернуться к вопросу обмена пленными.

Об этом заявил адвокат Рубана Виктор Рыбин, передает Громадське.

"Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае. Он планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Я думаю у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать", – сказал Рыбин.

По словам адвоката, доказательством того, что Рубан останется в Украине, станет следующее судебное заседание, которое должно состояться 7 мая.

Накануне, 15 апреля, народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц, подготовке теракта, содействию "ДНР" и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц.

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