Порошенко уточнил сроки встречи "Нормандской четверки"

Встреча в "нормандском формате" может пройти в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Президент Франции Эммануэль Макрон… и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину, скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю – я впервые об этом говорю – на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии [6 июня] будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "Нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко по результатам встреч с канцлером ФРГ в Берлине и президентом Франции в Париже заявил, что Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине.