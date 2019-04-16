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Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций

Глава государства пришел в прямой эфир телеканала "112 Украина".

Порошенко анонсировал назначение глав объединенных общин на должности глав областных администраций
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку глав областных администраций в случае своей победы во втором туре выборов 21 апреля. Об этом глава государства сказал в ходе прямого эфира на телеканале "112 Украина".

Отвечая на вопрос ведущего о кадровых назначениях, Порошенко ответил, что результаты голосования в первом туре показали ему, насколько население недовольно действиями власти, и в частности, деятельностью власти на местах. Порошенко заявил, что все главы областных администраций уйдут в отставку, а на их места будут назначены лидеры объединенных территориальных общин, которые уже показали свою эффективность и заслуживают повышения.

Отвечая на вопрос о конкретных новых фамилия, Президент положительно отозвался о конкурсе на должности глав Таможенной и Фискальной службы и отметил Максима Нефедова, который успешно прошел в финальную часть конкурсного отбора.

Порошенко пообещал, что в обновленной команде будет "много новых молодых лиц".

Напомним, сегодня стало известно, что штабы Порошенко и кандидата в президента Владимира Зеленского продолжают переговоры о дебатах 19 апреля на НСК "Олимпийский" и даже арендовали стадион, но не могут согласовать формат встречи, так как ищут среднее между собственно дебатами и шоу.

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