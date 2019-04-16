Избран новый глава Высшего совета правосудия

Главой Высшего совета правосудия избрав Владимир Говоруха. За его кандидатуру проголосовали 17 из 19 членов ВСП.

Он был единственным кандидатом на эту должность.

Избрать нового главу ВСП удалось со второй попытки. Один из членов совета выходил во время голосования.

Напомним, полномочия главы ВСП Игоря Бенедисюка истекают 30 апреле этого года. Он также выиграл конкурс в Верховный Суд.

Владимира Говоруху избрал в ВСП съезд судей 6 марта. До этого он работал судьей Апелляционного суда Киевской области. Говоруха также работал военным судьей, как и Бенедисюк.

К июню этого года состав ВСП обновится более чем на половину. С 21 ее члена полномочия заканчиваются в 11.