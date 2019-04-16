Офис Зеленского в Кировоградской области подкупает избирателей билетами на концерт и доставкой на "Олимпийский", - "Опора"

В местном офисе кандидата подтвердили, что будут раздавать билеты, но не уточнили количество.

Фото: ОПОРА

В Кировоградской области представители кандидата в президента Владимира Зеленского организуют бесплатную поездку избирателей в Киев на НСК "Олимпийский" в день ожидаемых дебатов. Об этом сообщают наблюдатели сети "Опора".

"В фейсбук-группе "Команда Зеленского. Головановский край" 15 апреля был опубликован анонс выдачи бесплатных билетов на концерт "популярных звезд украинской эстрады" и записи на бесплатную поездку в Киев. В сообщении говорится, что выступление артистов состоится на НСК "Олимпийский" перед дебатами кандидатов в президенты Украины. ... Наблюдатель "Опоры" пытался получить билеты, однако ему сообщили, что их пока нет, предложили оставить свои контактные данные. По словам работников офиса, также будет организован бесплатный подпоз желающих в Киев", - сказано в сообщении.

В областном "Зе-офисе" наблюдателям подтвердили, что вскоре будут распространять билеты. В анонсе говорится, что на концерте будет выступать Ольга Полякова и Дзидзьо.

В "Опоре" отметили, что стоимость билета на концерт Дзидзьо в апреле составила 190-690 гривен, а на выступление Поляковой - 300-1750 гривен".

Наблюдатели отмечают, что закон о выборах президента запрещает проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая предвыборная агитация, которая сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата или упоминанием его имени, считается подкупом избирателей.