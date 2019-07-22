Подкуп избирателей стал ключевой проблемой на выборах Рады, - КИУ

"Еще один избирательный цикл - и в Украине не останется ни одного села без детской спортплощадки".

Комитет избирателей Украины заявляет, что подкуп избирателей стал ключевой проблемой на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, передают "Українські Новини".

"По мнению нашей организации, подкуп остается одной из ключевых проблем на украинских выборах. Мы видели на украинских выборах расцвет всех технологий - массовое засыпание школ и детских садов сладостями, мы видели технологии непрямого подкупа в виде продовольственных наборов, в виде предоставления бесплатных туристических услуг, использование псевдоблаготворительности в виде установления детских спортивных площадок. Я думаю, что еще один избирательный цикл - и в Украине не останется ни одного села без детской спортивной площадки. Мажоритарщики и будущие мажоритарщики закроют этот вопрос полностью", - сказал он.

По словам Кошеля, в день выборов кандидатами также использовались технологии подкупа избирателей и это связано с коротким периодом избирательной компании.

В КИУ отмечают, что в случае подписания президентом Владимиром Зеленским Избирательного кодекса, новая избирательная система поможет уменьшить случаи подкупа избирателей.

Напомним, ранее КИУ отмечал, что особенностью избирательной кампании на внеочередных выборах в Раду было проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов.