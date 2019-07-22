Подкуп избирателей стал ключевой проблемой на выборах Рады, - КИУ

Комитет избирателей Украины заявляет, что подкуп избирателей стал ключевой проблемой на внеочередных выборах Верховной Рады.
Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, передают "Українські Новини".
"По мнению нашей организации, подкуп остается одной из ключевых проблем на украинских выборах. Мы видели на украинских выборах расцвет всех технологий - массовое засыпание школ и детских садов сладостями, мы видели технологии непрямого подкупа в виде продовольственных наборов, в виде предоставления бесплатных туристических услуг, использование псевдоблаготворительности в виде установления детских спортивных площадок. Я думаю, что еще один избирательный цикл - и в Украине не останется ни одного села без детской спортивной площадки. Мажоритарщики и будущие мажоритарщики закроют этот вопрос полностью", - сказал он.
По словам Кошеля, в день выборов кандидатами также использовались технологии подкупа избирателей и это связано с коротким периодом избирательной компании.
В КИУ отмечают, что в случае подписания президентом Владимиром Зеленским Избирательного кодекса, новая избирательная система поможет уменьшить случаи подкупа избирателей.
Напомним, ранее КИУ отмечал, что особенностью избирательной кампании на внеочередных выборах в Раду было проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов.