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Глава ЦИК объявила выборы состоявшимися

"Фактов, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Глава ЦИК объявила выборы состоявшимися
Фото: EPA/UPG

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Раду. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов.

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