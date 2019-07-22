Глава ЦИК объявила выборы состоявшимися

"Фактов, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Раду. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов.