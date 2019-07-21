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Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Фото: Николай Лазаренко

В Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют данные первых экзит-поллов, которые были обнародованы после завершения .

Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд "Деминициативы", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):

  1. Слуга народа - 43,9%
  2. ОПЗЖ - 11,5%
  3. Европейская солидарность - 8,9%
  4. Батькивщина - 7,6%
  5. Голос - 6,3%
  6. Сила и честь - 4,4%
  7. Оппозиционный блок - 3,3%
  8. Партия Шария - 3,1%
  9. Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%
  10. Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%
  11. Свобода - 2,1%
  12. Гражданская позиция - 0,9%
  13. Партия зеленых - 0,7%
  14. Самопомощь - 0,6%
  15. Аграрная партия - 0,5%
  16. Рух новых сил Саакашвили - 0,4%
  17. Сила людей - 0,3%
  18. Сила права - 0,2%
  19. Социальная справедливость - 0,2%
  20. Независимость - 0,1%
  21. Патриот - 0,1%
  22. Факел - 0,1%

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность - не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

Экзит-полл ТСН:

  1. Слуга народа - 44,4%
  2. ОПЗЖ - 12,5%
  3. Европейская солидарность - 8,5%
  4. Батькивщина - 7,7%
  5. Голос - 6,0%
  6. Сила и честь - 3,9%
  7. Оппозиционный блок - 3,0%
  8. Радикальная партия Ляшко - 2,9%
  9. Партия Шария - 2,8%
  10. Свобода - 2,5%
  11. Украинская стратегия Гройсмана - 2%

Экзитпол был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод - личное интервью на выходе из избирательных участков.  Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.

Экзит-полл "112 Украина":

  1. Слуга народа - 42,7%
  2. ОПЗЖ - 12,9%
  3. Европейская солидарность - 8,8%
  4. Батькивщина - 8,5%
  5. Голос - 6,5%
  6. Сила и честь - 3,9%
  7. Радикальная партия Ляшко - 3,1%
  8. Партия Шария - 3,0%
  9. Оппозиционный блок - 2,8%
  10. Свобода - 2,2%
  11. Украинская стратегия Гройсмана - 1,8%
  12. Гражданская позиция - 1,0%
  13. Самопомощь - 0,6%
  14. Аграрная партия - 0,6%
  15. Рух новых сил Саакашвили - 0,4%
  16. Партия зеленых Украины - 0,3%
  17. Сила людей - 0,2%
  18. Сила права - 0,2%
  19. Социальная справедливость - 0,1%
  20. Патриот - 0,1%
  21. Факел - 0,1%
  22. Независимость - 0,0%

Экзит-полл проводился институтом SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.

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