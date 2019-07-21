Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

В Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Об этом свидетельствуют данные первых экзит-поллов, которые были обнародованы после завершения .
Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд "Деминициативы", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):
- Слуга народа - 43,9%
- ОПЗЖ - 11,5%
- Европейская солидарность - 8,9%
- Батькивщина - 7,6%
- Голос - 6,3%
- Сила и честь - 4,4%
- Оппозиционный блок - 3,3%
- Партия Шария - 3,1%
- Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%
- Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%
- Свобода - 2,1%
- Гражданская позиция - 0,9%
- Партия зеленых - 0,7%
- Самопомощь - 0,6%
- Аграрная партия - 0,5%
- Рух новых сил Саакашвили - 0,4%
- Сила людей - 0,3%
- Сила права - 0,2%
- Социальная справедливость - 0,2%
- Независимость - 0,1%
- Патриот - 0,1%
- Факел - 0,1%
Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность - не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.
Экзит-полл ТСН:
- Слуга народа - 44,4%
- ОПЗЖ - 12,5%
- Европейская солидарность - 8,5%
- Батькивщина - 7,7%
- Голос - 6,0%
- Сила и честь - 3,9%
- Оппозиционный блок - 3,0%
- Радикальная партия Ляшко - 2,9%
- Партия Шария - 2,8%
- Свобода - 2,5%
- Украинская стратегия Гройсмана - 2%
Экзитпол был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод - личное интервью на выходе из избирательных участков. Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.
Экзит-полл "112 Украина":
- Слуга народа - 42,7%
- ОПЗЖ - 12,9%
- Европейская солидарность - 8,8%
- Батькивщина - 8,5%
- Голос - 6,5%
- Сила и честь - 3,9%
- Радикальная партия Ляшко - 3,1%
- Партия Шария - 3,0%
- Оппозиционный блок - 2,8%
- Свобода - 2,2%
- Украинская стратегия Гройсмана - 1,8%
- Гражданская позиция - 1,0%
- Самопомощь - 0,6%
- Аграрная партия - 0,6%
- Рух новых сил Саакашвили - 0,4%
- Партия зеленых Украины - 0,3%
- Сила людей - 0,2%
- Сила права - 0,2%
- Социальная справедливость - 0,1%
- Патриот - 0,1%
- Факел - 0,1%
- Независимость - 0,0%
Экзит-полл проводился институтом SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.