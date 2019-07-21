Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Фото: Николай Лазаренко

В Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют данные первых экзит-поллов, которые были обнародованы после завершения .

Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд "Деминициативы", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):

Слуга народа - 43,9% ОПЗЖ - 11,5% Европейская солидарность - 8,9% Батькивщина - 7,6% Голос - 6,3% Сила и честь - 4,4% Оппозиционный блок - 3,3% Партия Шария - 3,1% Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8% Украинская стратегия Гройсмана - 2,2% Свобода - 2,1% Гражданская позиция - 0,9% Партия зеленых - 0,7% Самопомощь - 0,6% Аграрная партия - 0,5% Рух новых сил Саакашвили - 0,4% Сила людей - 0,3% Сила права - 0,2% Социальная справедливость - 0,2% Независимость - 0,1% Патриот - 0,1% Факел - 0,1%

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность - не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

Экзит-полл ТСН:

Слуга народа - 44,4% ОПЗЖ - 12,5% Европейская солидарность - 8,5% Батькивщина - 7,7% Голос - 6,0% Сила и честь - 3,9% Оппозиционный блок - 3,0% Радикальная партия Ляшко - 2,9% Партия Шария - 2,8% Свобода - 2,5% Украинская стратегия Гройсмана - 2%

Экзитпол был проведен 21 июля 2019 года исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу телеканала "1+1". Всего опрошено около 40 тысяч избирателей. Опрос избирателей в многомандатном избирательном округе проведено на 600 избирательных участках по всей Украины. Метод - личное интервью на выходе из избирательных участков. Теоретическая статистическая погрешность выборки — не более 0,7%.

Экзит-полл "112 Украина":

Слуга народа - 42,7% ОПЗЖ - 12,9% Европейская солидарность - 8,8% Батькивщина - 8,5% Голос - 6,5% Сила и честь - 3,9% Радикальная партия Ляшко - 3,1% Партия Шария - 3,0% Оппозиционный блок - 2,8% Свобода - 2,2% Украинская стратегия Гройсмана - 1,8% Гражданская позиция - 1,0% Самопомощь - 0,6% Аграрная партия - 0,6% Рух новых сил Саакашвили - 0,4% Партия зеленых Украины - 0,3% Сила людей - 0,2% Сила права - 0,2% Социальная справедливость - 0,1% Патриот - 0,1% Факел - 0,1% Независимость - 0,0%

Экзит-полл проводился институтом SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Было опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках (на 250 участках методом индивидуального интервью, на 250 участках методом тайного голосования). Стандартная погрешность 2,4%. Статистическое отклонение результатов экзит-пола составит 2,1% для лидеров рейтинга и не более 1,5% для остальных кандидатов.