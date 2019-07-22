Представитель Бундестага Германии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Председатель комитета по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию с убедительной победой на парламентских выборах.

Об этом говорится в заявлении депутата Бундестага.

"Большинство украинцев стремится к обновлению и энергичному проведению срочных реформ. Особенно это касается сферы верховенства права и борьбы с коррупцией", - отмечает Крихбаум.

В заявлении указывается, что Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее приближении к стандартам Европейского Союза и предоставлять ей дружескую помощь.

"Для нас очевидно, что территориальная целостность Украины не может быть предметом дискуссий", - констатирует Крихбаум.

При этом в дальнейшем важную роль будет играть тесное и полное доверия сотрудничество с послом Украины в Германии Андреем Мельником, подчеркнул председатель комитета по вопросам ЕС.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа". Она получает 42-44% голосов.

Послы стран "Большой семерки" и ОБСЕ признали украинские выборы свободными и конкурентными.