Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
ГлавнаяПолитика

Представитель Бундестага Германии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Германия подтвердила поддержку Украины на пути реформ.

Представитель Бундестага Германии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах

Председатель комитета по вопросам Европейского Союза немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию с убедительной победой на парламентских выборах.

Об этом говорится в заявлении депутата Бундестага.

"Большинство украинцев стремится к обновлению и энергичному проведению срочных реформ. Особенно это касается сферы верховенства права и борьбы с коррупцией", - отмечает Крихбаум.

В заявлении указывается, что Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее приближении к стандартам Европейского Союза и предоставлять ей дружескую помощь.

"Для нас очевидно, что территориальная целостность Украины не может быть предметом дискуссий", - констатирует Крихбаум.

При этом в дальнейшем важную роль будет играть тесное и полное доверия сотрудничество с послом Украины в Германии Андреем Мельником, подчеркнул председатель комитета по вопросам ЕС.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа". Она получает 42-44% голосов.

Послы стран "Большой семерки" и ОБСЕ признали украинские выборы свободными и конкурентными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также