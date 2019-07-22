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ОБСЕ признала украинские выборы свободными и конкурентными

Наблюдатели отрицательно оценили вовлеченность СМИ и кандидатов-клонов.

ОБСЕ признала украинские выборы свободными и конкурентными
Фото: EPA/UPG

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает внеочередные выборы Верховной Рады соревновательными и проведенными с уважением к фундаментальным свободам, несмотря на ряд нарушений на мажоритарных округах.Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Икка Канерва.

"Прошедшие парламентские выборы в Украине, фундаментальные права и свободы были в целом обеспечены и кампания была конкурентоспособна, несмотря на ряд злоупотреблений на мажоритарных округах. Органы, которые занимались организацией выборов, сработали очень добросовестно и компетентно, подготовив выборы в такой короткий срок", - сказал он.

Канерва отметил, что кампания проводилась с использованием всех возможных недостатков законодательства для продвижения своих партий, использованием СМИ и финансирования партий. Дипломат отметил прозрачность и хорошую организацию процесса голосования, "хотя не всегда четко соблюдались процедуры", в частности по заполнению протоколов.

Канерва упомянул присутствие кандидатов-клонов, против которых было открыто 6 производств, а также добавил, что организация рекомендовала правительству сделать более прозрачной процедуру финансирования и отчетности партий.

Больше беспокойство у организации вызывает вовлеченность СМИ в избирательную кампанию, а также упомянут тот факт, что правоохранители несвоевременно реагируют на нарушения. ОБСЕ надеется на скорейшее внедрение в законодательство рекомендаций международной организации.

Напомним, вчера в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. В общегосударственном округе выиграла партия "Слуга народа", набрав около 44% голосов. Подсчет голосов в одномандатных округах продолжается.

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