Вакарчук заявил о возможных фальсификациях на львовском округе в пользу Дубневича

Политическая партия "Голос" призывает министра внутренних дел Арсена Авакова и Национальную полицию принять меры по обеспечению установления честного результата выборов в одномандатном избирательном округе №118, где конкурируют кандидат от "Голоса" Галина Васильченко и самовыдвиженец Богдан Дубневич. Об этом сегодня на брифинге заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Я как лидер партии "Голос" хотел бы обратиться ко всем правоохранительным органам, в частности к министру внутренних дел, с просьбой взять под свой контроль ситуацию, принять все необходимые меры и предотвратить воровство голосов", - сказал он.

По результатам экзит-полла, Васильченко опережала Дубневича с разрывом в 13,4% с результатом 36,3%, у Дубневича насчитывалось 22,9% голосов. По состоянию на 14:30 сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИКа) констатирует, что в данном округе лидирует Дубневич с результатом 33,04%, у Васильченко - 29,66%.

"Я бы хотел в конце концов обратиться к президенту Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции - защитить свободное волеизъявление украинских граждан. От его позиции и от его реакции зависит первый день новой украинской политики", - заявил Вакарчук.

По словам лидера партии, Окружная избирательная комиссия (ОИК) дополнительно направляет на уточнение протоколы участковых избирательных комиссий (УИК), где ранее лидировала кандидат от "Голоса", ссылаясь на выдуманные технические основания.

"Как будет действовать окружная комиссия, которая уже сейчас, в нарушение требований закона, огласила перерыв в своем заседании, которое согласно закону о народных депутатах должно быть беспрерывным? Это дает нам основания уже сейчас говорить об угрозе срыва выборов или, возможно, об угрозе фальсификации выборов в этом одномандатном избирательном округе", - подчеркнул юрист партии Владимир Венгер.

Напомним, депутат Рады Ярослав Дубневич (фракция БПП), брат кандидата в депутаты Богдана Дубневича, как самовыдвиженец выиграл выборы Рады в одномандатном избирательном округе №120 (Городокский район) во Львовской области.