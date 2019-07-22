Кандитат "СН" Касай выиграл выборы на 74 округе в Запорожской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор спорткомплекса авиакомпании "Мотор Сич" (Запорожье) Геннадий Касай выиграл выборы на одномандатном избирательном округе №74 в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Касай набрал 44,27% голосов избирателей по результатам подсчета 83,78% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Игорь Чумаченко ("Оппозиционный блок") набрал 12,65%, на третьем месте - Павел Матвиенко из ОПЗЖ с результатом 10,41% голосов.

Касаю 46 лет, он родился и живет в Запорожье, беспартийный.

Местные СМИ называют Касая человеком из ближайшего окружения президента "Мотор Сичи", депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева, который баллотировался по 77 округу Запорожской области и проиграл выборы кандидату от "Слуги народа", свадебному фотографу Сергею Штепе.