Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
ГлавнаяПолитика

Кандитат "СН" Касай выиграл выборы на 74 округе в Запорожской области

Директор спорткомплекса "Мотор Сичи" обошел кандидатов ОПЗЖ и Оппоблока.

Кандитат "СН" Касай выиграл выборы на 74 округе в Запорожской области
Геннадий Касай
Фото: pozitciya.com.ua

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор спорткомплекса авиакомпании "Мотор Сич" (Запорожье) Геннадий Касай выиграл выборы на одномандатном избирательном округе №74 в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Касай набрал 44,27% голосов избирателей по результатам подсчета 83,78% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Игорь Чумаченко ("Оппозиционный блок") набрал 12,65%, на третьем месте - Павел Матвиенко из ОПЗЖ с результатом 10,41% голосов.

Касаю 46 лет, он родился и живет в Запорожье, беспартийный.

Местные СМИ называют Касая человеком из ближайшего окружения президента "Мотор Сичи", депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева, который баллотировался по 77 округу Запорожской области и проиграл выборы кандидату от "Слуги народа", свадебному фотографу Сергею Штепе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также