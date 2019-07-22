СБУ проводит обыски в Кабмине, Госпогранслужбе и "Спецтехноэкспорте"

Расследование связано с контрактом на 6,74 млн долларов

Служба безопасности Украины, Генпрокуратура и военная прокуратура проводят следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и ГП "Спецтехноэкспорт" по делу о завладении денежными средствами в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Силовики намерены изъять оригиналы документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

Обыски проходят в рамках уголовного производства о завладении 6,74 млн долларовпри заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставкам Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Напомним, 20 июля СБУ пришла с обыском на металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках расследования уголовного дело о загрязнении окружающей среды.