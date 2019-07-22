ЦИК забыл включить мэра Глухова Мишеля Терещенко в результаты по округу Деркача

Обработаны 34,5% протоколов, но Терещенко в списке кандидатов нет.

Мэра Глухова Мишеля Терещенко не включили в результаты по округу №159 в Сумской области, где баллотируется лепутат Верховной Рады Андрей Деркач.

По состоянию на 12:30 на округе обработаны 34,5% протоколов, лидирует Деркач с результатом 39,71% голосов.

Терещенко в списке вообще нет.

Жена Терещенко, кандидат в депутаты от "Руха новых сил" Елена Терещенко предположила, что речь может идти как о халатности, так и о фальсификации.

"Недаром вчера ночью всех выставили из здания ОИК и, очевидно, жгли протоколы с хорошими результатами Мишеля (даже на улице стоял стойкий запах жженой бумаги)", - написала Терещенко в фейсбуке.

Мишель Терещенко был избран мэром Глухова в октябре 2015 году, когда его поддержали 64,58% избирателей города.

Он занимается фермерством в Глуховском районе, обрабатывая 3 тыс. га земли. Украинское гражданство получил в марте 2015 года.

Терещенко - потомок династии украинских сахарозаводчиков, родился во Франции.