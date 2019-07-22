Палица прошел в Раду от Луцка

Председатель Волынского облсовета, экс-председатель Одесской обладминистрации Игорь Палица выиграл выборы на округе №22 в Луцке.
Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.
За него проголосовали 37,13% избирателей (28,4 тысячи человек) по результатам обработки 97% протоколов.
За кандидата от "Слуги народа", врача Центра хирургии глаза Сергей Писачука проголосовали 27,26% избирателей (20,9 тысячи человек).
Третий - Юрий Моклица от "Европейской солидарности" с результатом 8,81% (6,7 тысячи голосов).
Палица связан с Игорем Коломойским. Он долгое время возглавлял компании "Нафтохимик Прикарпатья" и "Укрнафта", а также имеет совместный с Коломойским бизнес.
Был депутатом Верховной Рады 6-го и 7-го созывов в 2007-2014 годах.
В мае 2014 - июне 2015 года возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.
После увольнения был избран депутатом Волынского облсовета, где занял должность председателя.