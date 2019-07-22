Разумков намекнул, что "Слуге народа" не нужна коалиция

Пока говорить о коалиции не приходится, поскольку у "Слуги народа" хорошие результаты.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какими будут итоговые результаты парламентских выборов. Однако вероятно, что политсиле и не нужно будет объединяться с другими партиями. Об этом Разумков сказал на брифинге 22 июля, передает "Украинская правда".

Он отметил, что "Слуга народа" открыта к диалогу, но следует выходить из конечных результатов других партий. Кроме того, сотрудничать политсила сможет со всеми партиями, которые будут совпадать в идеологических взглядах и в базовом видении развития Украины.

"Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - добавил Разумков.

На вопрос, поддержала бы "Слуга народа" Святослава Вакарчука на пост премьер-министра, Разумков сказал, что главу правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.

"Давайте посмотрим результаты "Голоса" и результаты "Слуги народа". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул лидер партии, однако фамилии кандидатов он не стал называть.

Напомним, еще вчера, 21 июля президент Владимир Зеленский пригласил Святослава Вакарчука к разговору о формировании коалиции "Слуги народа" и "Голоса" в Верховной Раде IX созыва.

Согласно результатам 50,24% обработанных электронных протоколов, в Верховную Раду проходят: "Слуга народа" - 42,44% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,87%, "Европейская солидарность" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.