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Экс-глава холдинга Новинского пообещал по $100 млн инвестиций в год в случае реализации "Слугой народа" обещанных реформ

Его поддержали и другие бизмесмены.

Экс-глава холдинга Новинского пообещал по $100 млн инвестиций в год в случае реализации "Слугой народа" обещанных реформ
Фото: Макс Левин

Главный операционный директор американской Trident Acquisitions Corp, экс-глава "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев заявил, что будет ежегодно привлекать в Украину по 100 млн долларов прямых инвестиций инвестиции в случае реализации "Слугой народа" обещанных реформ.

Об этом он написал у себя на фейсбуке.

"Если команда Зеленского выполнит свой чек-лист из реформ, обязуюсь лично приводить в Украину, минимум, $100 млн прямых инвестиций в год. У каждого свой IronMan. У меня такой", – написал Тимофеев.

Под записью ему ответил кандидат в нардепы от "Слуги народа" и активист Давид Арахамия. Он написал, что ловит на слове Тимофеева. Глава правления АТФ банка (Казахстан), экс-директор по развитию бизнеса в "Новая Почта" Сергей Коваленко в комментариях также заявил, что готов поддержать эту инициативу с суммой инвестиций $50 млн.

Напомним, Алексей Тимофеев возглавлял компанию «Смарт-Холдинг» с апреля 2014 года, однако занимал в ней другие должности с 2009. В августе 2015 года он покинул свою должность и ушел из компании.

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