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Срок эксплуатации блока №1 Хмельницкой АЭС продлен на 10 лет

Это уже десятый энергоблок в Украине с продленными сроком эксплуатации.

Срок эксплуатации блока №1 Хмельницкой АЭС продлен на 10 лет
Фото: xaec.org.ua

Первый блок Хмельницкой атомной электростанции, который в декабре 2018 года отслужил 30-летний проектный срок, будет работать еще как минимум 10 лет.

Об этом говорится на сайте ХАЭС.

Коллегия Госатомрегулирования утвердила заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №1 ХАЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока 13 декабря 2028 года.

Это уже десятый энергоблок в Украине, срок эксплуатации которого продлен.

Напомним, в декабре 2010 года Украина продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), в ноябре 2013 года – блока №1 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет), в декабре 2015 года – блока №2 ЮУАЭС (на 10 лет), в сентябре 2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре 2016 – блока №2 ЗАЭС (на 10 лет), в ноябре 2017 года - блока №3 ЗАЭС (на 10 лет), в июле 2018 года - блока №3 РАЭС (на 20 лет), в октябре 2018 года - блока №4 Запорожской АЭС (на 10 лет).

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западных областях Украины.

Летом 2018 года Кабмин утвердил ТЭО еще двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Ориентировочная продолжительность строительства - 7 лет.

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