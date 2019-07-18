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Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2019 году до 3%

Внутренний спрос устойчив, а урожай зерновых ожидается высоким.

Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2019 году до 3%
Фото: НБУ

Национальный банк улучшил прогноз темпов экономического роста на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020-й - с 2,9% до 3,2%.

Об этом говорится на сайте регулятора.

НБУ объяснил пересмотр прогноза устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Внутренний спрос будет оставаться основным драйвером экономического роста и в ближайшие годы. Прирост частного потребления замедлится, но будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

Также весомую поддержку экономике будут предоставлять инвестиции в основной капитал, которые, по прогнозу НБУ, продолжат расти высокими темпами. 

Основным предположением макроэкономического прогноза НБУ остается сохранение сотрудничества с Международным валютным фондом. Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам.

Сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.

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