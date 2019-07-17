Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов направлены:- 51 - в органы прокуратуры 51 материал;

- 92 - в Государственную фискальную службу Украины;

- 75 - в органы внутренних дел;

- 110 - в Службу безопасности Украины;

- 69 - в Национальное антикоррупционное бюро Украины;

- один - в Государственное бюро расследований.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: 69 для НАБУ, 17 для прокуратуры и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.

Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.

Напомним, в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.