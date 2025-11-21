Британія знайшла зв’язок викритих у країні мереж відмивання грошей з Росією

Йдеться про мережі відмивання грошей TGR і Smart. Зокрема вони використовувалися заможними росіянами для обходу обмежень після вторгнення РФ в Україну.

Одна з мереж з відмивання грошей обсягом у мільярд доларів, яка діяла по всій Великій Британії, придбала контрольну частку в киргизькому банку для сприяння ухиленню від санкцій і підтримки війни Росії в Україні, повідомило в п’ятницю Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

Як зазначає Reuters, минулого грудня NCA і Міністерство фінансів США спрямували увагу на мережі TGR і Smart, які, за їхніми словами, використовували багаті росіяни для ухилення від санкцій, а Лондон заявив, що ці мережі відмивали гроші для наркоторговців, злочинців і шпигунів у схемі «готівка в обмін на криптовалюту».

У межах глобальної операції правоохоронці NCA та їхні партнери у таких країнах, як США, Франція, Іспанія та Ірландія, вже заарештували 128 осіб. Лише у Великій Британії вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) у готівці та криптовалюті, заявили в NCA.

Міністерство фінансів США повідомило минулого грудня, що наклало санкції на членів цих груп, які допомагали впливовим росіянам використовувати криптовалюту для обходу санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

NCA заявило, що TGR була пов’язана з придбанням контрольної частки в киргизькому Keremet Bank, який перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів США повідомило у січні, що продаж Міністерством фінансів Киргизстану був спрямований на створення «хабу для ухилення від санкцій» для російських торговельних платежів.

Keremet Bank заявив, що буде оскаржувати це рішення.

У NCA зазначили, що частка в Keremet Bank, яка, як вони вважають, сприяла транскордонним платежам на підтримку компаній, задіяних у російських секторах оборони, авіакосмічної та технологічної промисловості, належала компанії, пов’язаній із Джорджем Россі.

Американська та британська влада вважає, що Россі, громадянин України, який перебуває під санкціями США, очолює TGR.