“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

США дозволили Угорщині здійснювати з Росією операції, пов'язані з будівництвом АЕС

Йдеться про Газпромбанк, ВТБ Банк та Центробанк РФ.

США дозволили Угорщині здійснювати з Росією операції, пов'язані з будівництвом АЕС
Підготовчі роботи перед початком розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш»
Фото: buildingconnections.eu

Сьогодні, 21 листопада, США видали пов’язану з Росією генеральну ліцензію, яка дозволяє певні операції з проектом АЕС "Пакш II" в Угорщині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Мінфін США.

Ця ліцензія дозволяє здійснювати операції за участю низки російських фінансових установ. Йдеться про Газпромбанк, ВТБ Банк та Центробанк РФ, якщо операції стосуються реалізації проєкту будівництва АЕС.

Раніше США скасували санкції щодо проєкту "Пакш-2", який реалізує російський "Росатом". Тоді очільник Держдепартаменту Марко Рубіо заявив, що виняток зробили для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.

Проєкт будівництва АЕС "Пакш-2" реалізується Росією та Угорщиною. Він передбачає будівництво двох нових енергоблоків АЕС, спорудженням яких займається "Росатом". 
