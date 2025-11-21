Йдеться про Газпромбанк, ВТБ Банк та Центробанк РФ.

Підготовчі роботи перед початком розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш»

Сьогодні, 21 листопада, США видали пов’язану з Росією генеральну ліцензію, яка дозволяє певні операції з проектом АЕС "Пакш II" в Угорщині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Мінфін США.

Ця ліцензія дозволяє здійснювати операції за участю низки російських фінансових установ. Йдеться про Газпромбанк, ВТБ Банк та Центробанк РФ, якщо операції стосуються реалізації проєкту будівництва АЕС.

Раніше США скасували санкції щодо проєкту "Пакш-2", який реалізує російський "Росатом". Тоді очільник Держдепартаменту Марко Рубіо заявив, що виняток зробили для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.

Проєкт будівництва АЕС "Пакш-2" реалізується Росією та Угорщиною. Він передбачає будівництво двох нових енергоблоків АЕС, спорудженням яких займається "Росатом".