ЄС і США поновлять торговельні переговори через невирішені питання липневої тарифної угоди

ЄС і США наступного тижня поновлять торговельні переговори після двомісячної паузи, щоб спробувати врегулювати невирішені проблемні моменти тарифної угоди, укладеної в липні.

Про це пише The Guardian.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік і торговий представник Джемісон Грір проведуть у понеділок у Брюсселі зустрічі високого рівня з міністрами, єврокомісарами та керівниками промислових компаній. Лутніка та Гріра запросили на обід із 27 міністрами торгівлі, які збиратимуться на саміт.

Це перші очні перемовини після шеститижневого шатдауну уряду США, що розпочався на початку жовтня.

"Потрібно зберігати фокус. Ми не хочемо, щоб окремі країни підходили до них і вимагали угод із цього, того чи іншого питання", – сказав один із поінформованих співрозмовників.

Серед ключових невирішених питань, які планується обговорити в понеділок, – чинні 50% тарифи на сталь та алюміній, окремі мита на товари, що містять сталеві компоненти, а також податкові ставки на харчові продукти та напої.

Кілька держав-членів прагнуть скасування 15% податку на вино та міцні напої – зокрема, Франція, яка постраждала від мит на коньяк, Ірландія щодо віскі, а також усі виноробні країни.

Перед вечерею в понеділок Лутнік і Грір зустрінуться з єврокомісаром з торгівлі Марошем Шефчовічем, комісаром із питань оборони Андрюсом Кубілюсом і комісаркою з технологій Генною Вірккунен, щоб обговорити триваючу кризу з постачанням чипів із Китаю.

Вони також зустрінуться з керівниками промислових компаній на бізнес-раунді, де, за словами джерел, очікують присутність керівників Volkswagen і французької TotalEnergies.

У липні Брюссель уклав угоду з Дональдом Трампом на його гольф-курорті в Шотландії, щоб уникнути запровадження загрози 50% тарифів. Натомість сторони погодили базову ставку у 15% мита на більшість імпортованих із ЄС товарів до США.

Тепер американські посадовці дали зрозуміти, що їх непокоїть повільний темп імплементації угоди в ЄС. Документ не має юридичної сили та потребує схвалення парламенту, і процес може тривати до лютого.

У вересні США оприлюднили перелік із 407 товарів, що містять елементи сталі: від в’язальних спиць до вітрових турбін і пральних машин, які підлягатимуть окремим тарифам. А тепер, у межах постійної програми захисту своїх галузей, Вашингтон розглядає додавання ще 700 товарів, включно з жерстяними банками та велосипедами.

Компанії, такі як німецький виробник сільськогосподарської техніки Krone, заявляють, що ці "приховані" тарифи викликають занепокоєння й створюють справжній "жах" для експортерів: митники США накладають мита у 200% на тих, хто не зміг надати величезний обсяг документації про походження сталі від "постачальника", "постачальника постачальника" і так далі.

ЄС і США також обговорять можливість узгоджених дій із "ізоляції" своїх внутрішніх сталеливарних галузей для захисту від дешевшого імпорту з Китаю.

У Брюсселі сподіваються, що антидемпінгові пропозиції щодо сталі, оголошені в жовтні й узгоджені з тарифами Трампа, переконають президента США знизити 50% мита на сталь із ЄС.