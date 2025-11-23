Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Сибіга провів переговори із главами МЗС семи країн щодо мирних зусиль України

Дипломати обговорили кроки щодо посилення тиску на Росію.

Сибіга провів переговори із главами МЗС семи країн щодо мирних зусиль України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів серію переговорів із главами МЗС семи країн щодо динаміки  мирних зусиль України та тиску на РФ.

Про це інформує МЗС України.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ та високопосадовими представниками семи держав: Індії — Субраманьямом Джайшанкаром, Великої Британії — Іветт Купер, Нідерландів — Давидом ван Веелом, Німеччини — Йоганном Вадефулем, Чехії — Яном Ліпавським, Естонії — Маргусом Цахкною та Іспанії — Хосе Мануелем Альбаресом", — ідеться у повідомленні.

Під час перемовин глава української дипломатії поінформував колег про актуальну динаміку мирних зусиль України та ключові елементи американських пропозицій щодо встановлення справедливого й сталого миру. 

Сибіга підкреслив, що Київ послідовно працює над досягненням справедливого миру та високо цінує роль міжнародних партнерів. Особливу увагу він звернув на важливість європейської єдності та стійкості у нинішній безпековій ситуації.

Сторони обговорили можливі кроки для посилення тиску на Росію, розширення санкцій та повне використання заморожених російських активів. 

Міністр подякував партнерам за їхню непохитну підтримку України, допомогу у зміцненні обороноздатності та активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого миру.

Глава МЗС наголосив, що міжнародна згуртованість залишається критично важливою для стримування російської агресії та подальшого посилення глобальної безпеки.
