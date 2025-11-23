Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Рубіо: потрібно більше часу для узгодження мирного плану

"Роботи ще чимало, але зараз ми значно далі, ніж були сьогодні вранці, і точно далі, ніж тиждень тому", - сказав держсекретар.

Рубіо: потрібно більше часу для узгодження мирного плану
держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Робота над мирним планом від США триває і потрібно більше часу, аби все узгодити.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після чергового раунду переговорів у Женеві, передає Sky News.

Він наголосив, що США та Україна досягли великого прогресу в роботі над планом.

«Я з великим оптимізмом дивлюся на те, що ми зможемо тут щось зробити, тому що ми досягли колосального прогресу», - сказав американський держсекретар.

«Я не хочу оголошувати перемогу чи завершення процесу. Роботи ще чимало, але зараз ми значно далі, ніж були сьогодні вранці, і точно далі, ніж тиждень тому», - додав Рубіо.

Він не взяв на себе зобов’язань щодо дедлайну до Дня подяки, на якому наполягає Дональд Трамп, натомість сказав, що сподівається на це «невдовзі».

Під час запитань журналістів Рубіо неодноразово відмовлявся вдаватися до деталей плану, наголошуючи, що робота триває.

«Нам просто потрібно більше часу, ніж є сьогодні. Я щиро вірю, що ми до цього дійдемо», - підкреслив посадовець і додав, що не бачив ніякого європейського мирного плану.

  • У Швейцарії 23 листопада Україна і США за участі представників Європи обговорюють американський мирний план, який не влаштовує Київ. Низка вимог плану вигідна лише Росії.
  • Трамп наполягав, аби наша держава прийняла план до Дня подяки у США.
  • Після першого виходу до журналістів Рубіо заявив, що вони внесуть зміни до документа.
  • Натомість європейські партнери мають свій мирний план, який враховує інтереси України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies