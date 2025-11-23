Рубіо: потрібно більше часу для узгодження мирного плану

"Роботи ще чимало, але зараз ми значно далі, ніж були сьогодні вранці, і точно далі, ніж тиждень тому", - сказав держсекретар.

Робота над мирним планом від США триває і потрібно більше часу, аби все узгодити.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після чергового раунду переговорів у Женеві, передає Sky News.

Він наголосив, що США та Україна досягли великого прогресу в роботі над планом.

«Я з великим оптимізмом дивлюся на те, що ми зможемо тут щось зробити, тому що ми досягли колосального прогресу», - сказав американський держсекретар.

«Я не хочу оголошувати перемогу чи завершення процесу. Роботи ще чимало, але зараз ми значно далі, ніж були сьогодні вранці, і точно далі, ніж тиждень тому», - додав Рубіо.

Він не взяв на себе зобов’язань щодо дедлайну до Дня подяки, на якому наполягає Дональд Трамп, натомість сказав, що сподівається на це «невдовзі».

Під час запитань журналістів Рубіо неодноразово відмовлявся вдаватися до деталей плану, наголошуючи, що робота триває.

«Нам просто потрібно більше часу, ніж є сьогодні. Я щиро вірю, що ми до цього дійдемо», - підкреслив посадовець і додав, що не бачив ніякого європейського мирного плану.