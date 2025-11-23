The Telegraph оприлюднив європейський план миру для України: ключові пункти і відмінності від США

Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який суттєво відрізняється від 28-пунктового проєкту, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.

Перелік пропозицій оприлюднило видання The Telegraph. Європейський план значно більше відповідає українським інтересам та не передбачає поступок Москві, закладених у американській версії.

Ключові відмінності від плану США

Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію «дружні сили» — зокрема й війська країн «коаліції охочих».

Європейський документ передбачає:

негайне та безумовне припинення вогню, яке мають моніторити США та європейські країни;

юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України, включно зі США, за моделлю статті 5 НАТО;

жодних територіальних поступок як стартової умови — питання кордонів обговорюватимуться після припинення вогню;

повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською дамбою Україні;

повне відновлення й компенсацію збитків, включно з використанням заморожених російських активів;

можливість запровадження санкцій проти РФ «у режимі автоматики» у разі порушення умов миру.

На відміну від цього, американський план пропонує миттєвий територіальний обмін, що фактично передає Росії частину української території, а також передбачає обмеження української армії, заборону присутності військ НАТО й перспективи економічних угод США–РФ, включно з поверненням Москви до G7.

Європейський план повністю

Документ складається з 24 пунктів. Основні положення:

припинення війни та створення умов для тривалого миру.

повний і безумовний режим тиші на землі, в повітрі та на морі.

початок переговорів щодо технічної реалізації моніторингу перемир’я.

міжнародний моніторинг під керівництвом США, переважно дистанційними засобами (супутники, дрони), з гнучким наземним компонентом.

створення механізму для подання й розслідування порушень.

РФ повертає всіх депортованих українських дітей.

обмін полоненими «всіх на всіх» та звільнення всіх цивільних заручників.

після стабілізації режиму тиші — гуманітарні заходи, включно з відвіданням родин через лінію розмежування.

підтвердження українського суверенітету без примусу до нейтралітету.

юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України.

жодних обмежень на ЗСУ або оборонну промисловість.

гарантами стануть європейські держави та інші зацікавлені партнери.

Україна сама визначає присутність «дружніх сил» на своїй території.

членство в НАТО — за консенсусом Альянсу.

членство України в ЄС.

Україна зберігає статус безʼядерної держави.

17–19. Територіальні питання вирішуються після повного припинення вогню, стартуючи з поточної лінії контролю; сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

повернення контролю над ЗАЕС та Каховською ГЕС Україні.

вільне судноплавство Дніпром і контроль України над Кінбурнською косою.

безперешкодна економічна співпраця з партнерами.

повна реконструкція та компенсації Україні, включно з використанням заморожених російських активів.

снкції проти РФ зберігаються, їх пом’якшення можливе лише після стійкого миру та з автоматичним «поверненням» у разі порушення.

Як пише The Telegraph, документ погодили європейські країни разом з Україною ще восени, коли стало відомо, що команда Трампа готує свій власний план разом із російським представником Кирилом Дмитрієвим.