The Telegraph оприлюднив європейський план миру для України: ключові пункти і відмінності від США

Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який суттєво відрізняється від 28-пунктового проєкту, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.
Перелік пропозицій оприлюднило видання The Telegraph. Європейський план значно більше відповідає українським інтересам та не передбачає поступок Москві, закладених у американській версії.
Ключові відмінності від плану США
Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію «дружні сили» — зокрема й війська країн «коаліції охочих».
Європейський документ передбачає:
- негайне та безумовне припинення вогню, яке мають моніторити США та європейські країни;
- юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України, включно зі США, за моделлю статті 5 НАТО;
- жодних територіальних поступок як стартової умови — питання кордонів обговорюватимуться після припинення вогню;
- повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською дамбою Україні;
- повне відновлення й компенсацію збитків, включно з використанням заморожених російських активів;
- можливість запровадження санкцій проти РФ «у режимі автоматики» у разі порушення умов миру.
На відміну від цього, американський план пропонує миттєвий територіальний обмін, що фактично передає Росії частину української території, а також передбачає обмеження української армії, заборону присутності військ НАТО й перспективи економічних угод США–РФ, включно з поверненням Москви до G7.
Європейський план повністю
Документ складається з 24 пунктів. Основні положення:
- припинення війни та створення умов для тривалого миру.
- повний і безумовний режим тиші на землі, в повітрі та на морі.
- початок переговорів щодо технічної реалізації моніторингу перемир’я.
- міжнародний моніторинг під керівництвом США, переважно дистанційними засобами (супутники, дрони), з гнучким наземним компонентом.
- створення механізму для подання й розслідування порушень.
- РФ повертає всіх депортованих українських дітей.
- обмін полоненими «всіх на всіх» та звільнення всіх цивільних заручників.
- після стабілізації режиму тиші — гуманітарні заходи, включно з відвіданням родин через лінію розмежування.
- підтвердження українського суверенітету без примусу до нейтралітету.
- юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України.
- жодних обмежень на ЗСУ або оборонну промисловість.
- гарантами стануть європейські держави та інші зацікавлені партнери.
- Україна сама визначає присутність «дружніх сил» на своїй території.
- членство в НАТО — за консенсусом Альянсу.
- членство України в ЄС.
- Україна зберігає статус безʼядерної держави.
- 17–19. Територіальні питання вирішуються після повного припинення вогню, стартуючи з поточної лінії контролю; сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.
- повернення контролю над ЗАЕС та Каховською ГЕС Україні.
- вільне судноплавство Дніпром і контроль України над Кінбурнською косою.
- безперешкодна економічна співпраця з партнерами.
- повна реконструкція та компенсації Україні, включно з використанням заморожених російських активів.
- снкції проти РФ зберігаються, їх пом’якшення можливе лише після стійкого миру та з автоматичним «поверненням» у разі порушення.
Як пише The Telegraph, документ погодили європейські країни разом з Україною ще восени, коли стало відомо, що команда Трампа готує свій власний план разом із російським представником Кирилом Дмитрієвим.