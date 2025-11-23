Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСвіт

The Telegraph оприлюднив європейський план миру для України: ключові пункти і відмінності від США

Європейці, зокрема, не обмежують чисельність українських Сил оборони.

The Telegraph оприлюднив європейський план миру для України: ключові пункти і відмінності від США
лідери ЄС
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який суттєво відрізняється від 28-пунктового проєкту, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа

Перелік пропозицій оприлюднило видання The Telegraph. Європейський план значно більше відповідає українським інтересам та не передбачає поступок Москві, закладених у американській версії.

Ключові відмінності від плану США

Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію «дружні сили» — зокрема й війська країн «коаліції охочих».

Європейський документ передбачає:

  • негайне та безумовне припинення вогню, яке мають моніторити США та європейські країни;
  • юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України, включно зі США, за моделлю статті 5 НАТО;
  • жодних територіальних поступок як стартової умови — питання кордонів обговорюватимуться після припинення вогню;
  • повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською дамбою Україні;
  • повне відновлення й компенсацію збитків, включно з використанням заморожених російських активів;
  • можливість запровадження санкцій проти РФ «у режимі автоматики» у разі порушення умов миру.

На відміну від цього, американський план пропонує миттєвий територіальний обмін, що фактично передає Росії частину української території, а також передбачає обмеження української армії, заборону присутності військ НАТО й перспективи економічних угод США–РФ, включно з поверненням Москви до G7.

Європейський план повністю

Документ складається з 24 пунктів. Основні положення:

  • припинення війни та створення умов для тривалого миру.
  • повний і безумовний режим тиші на землі, в повітрі та на морі.
  • початок переговорів щодо технічної реалізації моніторингу перемир’я.
  • міжнародний моніторинг під керівництвом США, переважно дистанційними засобами (супутники, дрони), з гнучким наземним компонентом.
  • створення механізму для подання й розслідування порушень.
  • РФ повертає всіх депортованих українських дітей.
  • обмін полоненими «всіх на всіх» та звільнення всіх цивільних заручників.
  • після стабілізації режиму тиші — гуманітарні заходи, включно з відвіданням родин через лінію розмежування.
  • підтвердження українського суверенітету без примусу до нейтралітету.
  • юридично зобов’язувальні гарантії безпеки для України.
  • жодних обмежень на ЗСУ або оборонну промисловість.
  • гарантами стануть європейські держави та інші зацікавлені партнери.
  • Україна сама визначає присутність «дружніх сил» на своїй території.
  • членство в НАТО — за консенсусом Альянсу.
  • членство України в ЄС.
  • Україна зберігає статус безʼядерної держави.
  • 17–19. Територіальні питання вирішуються після повного припинення вогню, стартуючи з поточної лінії контролю; сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.
  • повернення контролю над ЗАЕС та Каховською ГЕС Україні.
  • вільне судноплавство Дніпром і контроль України над Кінбурнською косою.
  • безперешкодна економічна співпраця з партнерами.
  • повна реконструкція та компенсації Україні, включно з використанням заморожених російських активів.
  • снкції проти РФ зберігаються, їх пом’якшення можливе лише після стійкого миру та з автоматичним «поверненням» у разі порушення.

Як пише The Telegraph, документ погодили європейські країни разом з Україною ще восени, коли стало відомо, що команда Трампа готує свій власний план разом із російським представником Кирилом Дмитрієвим.
