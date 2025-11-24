Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх і повернення кожної депортованої дитини

Держава продовжує шукати компромісу. 

Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх і повернення кожної депортованої дитини
Президент України Володимир Зеленський під час нараду з командою уряду, Офісу та секретарем РНБО.
Фото: ОПУ

Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених Росією дітей. Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.

"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту. 

Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою. 

  • З 23 листопада в Женеві проходять перемовини української делегації з американськими і європейськими представниками. Україна намагається змінити презентовані Штатами пункти "мирного плану", які загрожують її державності. 
﻿
