Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх і повернення кожної депортованої дитини

Президент України Володимир Зеленський під час нараду з командою уряду, Офісу та секретарем РНБО.

Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених Росією дітей. Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.

"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту.

Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою.