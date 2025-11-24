Кислиця: США та Україна узгодили новий мирний план з 19 пунктів, ключові питання лишили для Трампа і Зеленського

Найбільш спірні пункти, зокрема щодо територіальних питань та відносин між НАТО, Росією та США залишили для президентів України і США.

У Женеві делегації США та України розробили нову мирну угоду, яка складається з 19 пунктів, але найбільш "чутливі пункти" залишили на розгляд президентам Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.

Про це у коментарі Financial Times повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За словами дипломата, зустріч у Женеві була "інтенсивною, але продуктивною" і завершилася формуванням нового мирного плану, який "майже не схожий" на попередній із 28 пунктами. "Від оригінальної версії залишилося дуже мало", — наголосив дипломат.

Після багатогодинних перемовин українська та американська сторони погодили низку положень, але "взяли в дужки" найбільш суперечливі — вимоги Росії до України залишити підконтрольну територію Донецької та Луганської областей та вимоги РФ до України щодо відмови від членства у НАТО. "Вирішувати їх мають президенти".

Кислиця підкреслив, що українська делегація "не була уповноважена" ухвалювати будь-які рішення щодо територій, зокрема поступок, які містилися у першій редакції плану, адже такі зміни потребують всеукраїнського референдуму.

США, за словами Кислиці, сторони погодилися прибрати пропозицію про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч військових. "Вони погодилися, що чисельність української армії у попередній версії — хто б не був її автором — більше не обговорюється", — зазначив він.

За його словами, представники США врахували зауваження представників України щодо амністії для російських військових, які учинили воєнні злочини в Україні. "Врахують скарги тих, хто постраждав у війні", — сказав Кислиця.

Як розповів дипломат, переговори в Женеві ледве не зірвалися ще до початку: американська делегація прибула роздратованою через витоки інформації "мирного плану" у ЗМІ.

"Перші години були повністю..., – сказав він, зробивши паузу на кілька секунд, – "на волосинці".

За словами Кислиці, знадобилося майже дві години переговорів між Єрмаком та делегацією США, щоб "знизити температуру та повернутися до нормального діалогу".

Він наголосив, що головним досягненням Женеви стало збереження дієвого партнерства між Києвом і Вашингтоном, попри тиск: "Незважаючи на тиск у ЗМІ та "шаленство" у соціальних мережах, обидві сторони показали, що партнерство є міцним і здатним створити життєздатний документ для лідерів".

Водночас Кислиця застеріг: "Ми не сиділи в офісі Netflix і не писали сценарії для Оскара. Ми маємо діяти відповідально й з огляду на складність питань".