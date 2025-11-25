Німеччина виділяє Укренерго ще 32 млн євро на зміцнення енергосистеми

Загалом ФРН вже залучила близько 450 млн євро підтримки для української енергетики.

Уряд Німеччини надасть НЕК «Укренерго» додаткове фінансування у розмірі 32 млн євро через KfW для посилення стійкості української енергосистеми.

Про це повідомив радник групи підтримки України Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Йонатан Ґатцер під час зустрічі з керівництвом компанії, передає пресслужба Укренерго.

Представники ФРН також відвідали одну з високовольтних підстанцій, де ознайомилися з роботою обладнання, переданого донорами, та зі зведеним антидроновим захистом.

У KfW нагадали, що співпраця з Укренерго триває понад десятиліття, і загалом Німеччина вже залучила близько 450 млн євро підтримки для української енергетики. Лише від початку повномасштабного вторгнення Укренерго отримало через KfW 323 млн євро на відновлення мереж та будівництво захисних споруд на ключових підстанціях.