Швеція закликає ЄС якнайшвидше підтримати 20-й пакет санкцій проти Росії

Також Стокгольм закликає до тиску на Москву.

Швеція закликає ЄС якнайшвидше підтримати 20-й пакет санкцій проти Росії
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард
Фото: EPA/UPG

Швеція очікує від Євросоюзу швидкого просування роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на Москву. 

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише The Guardian.

Раніше цього тижня глава шведської дипломатії окреслила позицію країни щодо будь-яких можливих мирних домовленостей з Росією. За її словами, Швеція ніколи не буде «винагороджувати агресію» та не визнає «незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України» з боку держави-агресора.
