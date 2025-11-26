Швеція очікує від Євросоюзу швидкого просування роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на Москву.
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише The Guardian.
Раніше цього тижня глава шведської дипломатії окреслила позицію країни щодо будь-яких можливих мирних домовленостей з Росією. За її словами, Швеція ніколи не буде «винагороджувати агресію» та не визнає «незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України» з боку держави-агресора.
- Нещодавно глава шведського уряду Ульф Крістерссон заявив, що Путіна треба змусити сісти за стіл переговорів.
- Глава МЗС Швеції також пропонує ЄС конфіскувати заморожені російські активи.