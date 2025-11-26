Також Стокгольм закликає до тиску на Москву.

Швеція очікує від Євросоюзу швидкого просування роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на Москву.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише The Guardian.

Раніше цього тижня глава шведської дипломатії окреслила позицію країни щодо будь-яких можливих мирних домовленостей з Росією. За її словами, Швеція ніколи не буде «винагороджувати агресію» та не визнає «незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України» з боку держави-агресора.