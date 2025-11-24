"Те, що відбувається в Україні сьогодні, може вплинути на когось із нас у ЄС завтра", — наголосив Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що президента Росії Владіміра Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.

Після зустрічі з лідерами ЄС щодо мирного плану США для України Крістерссон зазначив: "Швеція зацікавлена у тому, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що відбувається в Україні сьогодні, може вплинути на когось із нас у ЄС завтра".

Крістерссон додав, що для досягнення миру важливо чинити тиск на Росію, зокрема шляхом арешту російських активів, які знаходяться у європейських банках.

"Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та для компенсації збитків, завданих Росією Україні", — сказав Прем'єр.

Він підкреслив, що міжнародна солідарність та економічні санкції мають залишатися ключовими інструментами впливу на Москву, поки триває війна в Україні.