Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Прем'єр-міністр Швеції: Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів

"Те, що відбувається в Україні сьогодні, може вплинути на когось із нас у ЄС завтра", — наголосив Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції: Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що президента Росії Владіміра Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.

Після зустрічі з лідерами ЄС щодо мирного плану США для України Крістерссон зазначив: "Швеція зацікавлена у тому, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що відбувається в Україні сьогодні, може вплинути на когось із нас у ЄС завтра".

Крістерссон додав, що для досягнення миру важливо чинити тиск на Росію, зокрема шляхом арешту російських активів, які знаходяться у європейських банках. 

"Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та для компенсації збитків, завданих Росією Україні", — сказав Прем'єр.

Він підкреслив, що міжнародна солідарність та економічні санкції мають залишатися ключовими інструментами впливу на Москву, поки триває війна в Україні.

  • У Швейцарії 23 листопада Україна і США за участі представників Європи обговорювали американський мирний план, який не влаштовує Київ. Низка вимог плану вигідна лише Росії.
  • Вчора держсекретар США Марко Рубіо сказав, що США та Україна досягли великого прогресу в роботі над планом.
  • Велика Британія, Франція та Німеччина розробили контрпропозицію до мирного плану США щодо завершення війни Росії з низкою ключових змін. 
  • Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію "дружні сили", зокрема й війська країн "коаліції охочих".
