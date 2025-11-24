Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що президента Росії Владіміра Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, пише The Guardian.
Після зустрічі з лідерами ЄС щодо мирного плану США для України Крістерссон зазначив: "Швеція зацікавлена у тому, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що відбувається в Україні сьогодні, може вплинути на когось із нас у ЄС завтра".
Крістерссон додав, що для досягнення миру важливо чинити тиск на Росію, зокрема шляхом арешту російських активів, які знаходяться у європейських банках.
"Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та для компенсації збитків, завданих Росією Україні", — сказав Прем'єр.
Він підкреслив, що міжнародна солідарність та економічні санкції мають залишатися ключовими інструментами впливу на Москву, поки триває війна в Україні.
- У Швейцарії 23 листопада Україна і США за участі представників Європи обговорювали американський мирний план, який не влаштовує Київ. Низка вимог плану вигідна лише Росії.
- Вчора держсекретар США Марко Рубіо сказав, що США та Україна досягли великого прогресу в роботі над планом.
- Велика Британія, Франція та Німеччина розробили контрпропозицію до мирного плану США щодо завершення війни Росії з низкою ключових змін.
- Європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію "дружні сили", зокрема й війська країн "коаліції охочих".