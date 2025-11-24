ЗМІ: європлан миру для України виключає умови про обмеження розширення НАТО

Єврочиновник та дипломатичне джерело у Європі підтвердили CNN точність тексту мирного плану, який отримав Reuters.

Велика Британія, Франція та Німеччина розробили контрпропозицію до мирного плану США щодо завершення війни Росії з низкою ключових змін. Раніше про проєкт писало видання The Telegraph. У ньому, зокрема, йшлося, що європейська пропозиція не обмежує чисельність українських Сил оборони, не забороняє членство України в НАТО й прямо зазначає, що Київ не буде змушений до нейтрального статусу. Також Україна може на власний розсуд запрошувати на свою територію "дружні сили", зокрема й війська країн "коаліції охочих".

Водночас європейський чиновник та дипломатичне джерело у Європі підтвердили CNN точність тексту, який отримав Reuters.

Серед ключових змін було виключення формулювання щодо обмеження подальшого розширення НАТО. Згідно з проєктом тексту, європейському плані зазначено:

вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого наразі немає;

НАТО не розміщуватиме війська в Україні на постійній основі в мирний час, але винищувачі трансатлантичного альянсу будуть базуватися в сусідній Польщі.

У проєкті тексту також зазначено: “Після підписання мирної угоди відбудеться діалог між Росією та НАТО для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, аби гарантувати глобальну безпеку та розширити можливості для взаємодії та майбутніх економічних можливостей”.

З європейської версії також виключили згадки про територіальні поступки та положення з пропозиції США про “визнання Криму, Донецька та Луганська де-факто російською територією”.

У європейському проєкті тексту також зазначено вищу цифру щодо запропонованого обмеження чисельності українських військових у мирний час – 800 000 осіб.