Кривонос: НАБУ задокументувало «контрольний» пропуск та виїзд Міндіча з України 

Директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики заявив, що детективи встановили обставини виїзду фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча з України.

За його словами, на пропускному талоні, за яким його випустили, стояла позначка «К» — контроль, що може свідчити про сприяння з боку посадовців.

«Ми знайшли талон, по якому пропускали Міндіча, на ньому була буква «К» — контроль стоїть. Документуємо. Хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав», — заявив Кривонос.

Кривонос підкреслив, що Бюро продовжує досліджувати всі обставини можливого сприяння виїзду Міндіча за межі України. Він додав, що слідство «ретельно документує» кожен епізод, який може вказувати на спроби перешкоджання розслідуванню.

Директора НАБУ також зазначив, що, попри службовий паспорт, останнього разу прикордонники утримували його близько 50 хвилин, і прямо говорили про «контроль».

Водночас нардеп Ярослав Железняк («Голос») поставив уточнююче питання, чи проходив Міндіч та Цукерман пропуск через кордон за звичайним паспортом і через звичайний пункт пропуску, чи саме черз дипломатичний коридор.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов підтвердив, що Міндіч проходив стандартний контроль через пункт пропуску «Грушів», де, як зауважив Железняк, зазвичай є черги на кілька годин.

Депутат попросив уточнити, за скільки хвилин Міндіч фактично пройшов кордон. Детектив НАБУ Абакумов відповів, що точного часу наразі немає, але підтвердив ключове: Міндіч був із контрольним талоном і пройшов кордон за «декілька десятків хвилин».

Железняк наголосив, що зазначені обставини «треба окремо дослідити», зокрема — чому фігурант гучної справи отримав таке прискорення.