Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоПодії

Кривонос: НАБУ задокументувало «контрольний» пропуск та виїзд Міндіча з України 

За його словами, на пропускному талоні, за яким його випустили, стояла позначка «К» — контроль, що може свідчити про сприяння з боку посадовців.

Кривонос: НАБУ задокументувало «контрольний» пропуск та виїзд Міндіча з України 
Директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики
Фото: LB.ua

Директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики заявив, що детективи встановили обставини виїзду фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча з України. 

За його словами, на пропускному талоні, за яким його випустили, стояла позначка «К» — контроль, що може свідчити про сприяння з боку посадовців.

«Ми знайшли талон, по якому пропускали Міндіча, на ньому була буква «К» — контроль стоїть. Документуємо. Хто на контроль прикордоннику ставив цього товариша, щоб він швиденько виїхав», — заявив Кривонос.

Кривонос підкреслив, що Бюро продовжує досліджувати всі обставини можливого сприяння виїзду Міндіча за межі України. Він додав, що слідство «ретельно документує» кожен епізод, який може вказувати на спроби перешкоджання розслідуванню.

Директора НАБУ також зазначив, що, попри службовий паспорт, останнього разу прикордонники утримували його близько 50 хвилин, і прямо говорили про «контроль».

Водночас нардеп Ярослав Железняк («Голос») поставив уточнююче питання, чи проходив Міндіч та Цукерман пропуск через кордон за звичайним паспортом і через звичайний пункт пропуску, чи саме черз дипломатичний коридор.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов підтвердив, що Міндіч проходив стандартний контроль через пункт пропуску «Грушів», де, як зауважив Железняк, зазвичай є черги на кілька годин.

Депутат попросив уточнити, за скільки хвилин Міндіч фактично пройшов кордон. Детектив НАБУ Абакумов відповів, що точного часу наразі немає, але підтвердив ключове: Міндіч був із контрольним талоном і пройшов кордон за «декілька десятків хвилин».

Железняк наголосив, що зазначені обставини «треба окремо дослідити», зокрема — чому фігурант гучної справи отримав таке прискорення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies