ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга

Цей режим запрацює із січня у поїздах сполученням Київ — Перемишль та Київ — Хелм. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

Фото: телеграм / Юлія Свириденко

Уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. 

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

“Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів”, — написала Свириденко.

Вона зазначила, що такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер планують поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Цей режим запрацює у поїздах:

  • Київ — Перемишль
  • Київ — Хелм

Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців.

“Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків”, — поінформувала глава уряду.
