Росіяни вбили дроном мешканця Сумщини

За добу на Сумщині росіяни вбили одну людину, і де одну - поранили. Війська ворога здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункті у 9 територіальних громадах області.
Як розповіли у ОВА, у Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА загинув 53-річний чоловік.
У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон поцілив у службовий автомобіль лісничого, внаслідок чого поранений 37-річний помічник лісничого.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Верхньосироватська
- Миропільська
- Шалигинська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська
- Кролевецька.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:
- до 10 ударів КАБ;
- понад 10 ударів БпЛА.
Також окупанти завдали ударів FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Верхньосироватській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та нежитлові приміщення;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено службовий автомобіль, приватний будинок;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватне домоволодіння та знищено авто;
- у Есманській громаді знищено житловий будинок та пошкоджено господарчі споруди;
- За уточненими даними, у Глухівській громаді є пошкодження житлових будинків.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 18 хвилин.