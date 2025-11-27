Росіяни вбили дроном мешканця Сумщини

Ще один чоловік поранений.

За добу на Сумщині росіяни вбили одну людину, і де одну - поранили. Війська ворога здійснили майже 40 обстрілів по 21 населеному пункті у 9 територіальних громадах області.

Як розповіли у ОВА, у Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА загинув 53-річний чоловік.

У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон поцілив у службовий автомобіль лісничого, внаслідок чого поранений 37-річний помічник лісничого.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Верхньосироватська

Миропільська

Шалигинська

Есманьська

Зноб-Новгородська

Великописарівська

Кролевецька.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:

до 10 ударів КАБ;

понад 10 ударів БпЛА.

Також окупанти завдали ударів FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Верхньосироватській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та нежитлові приміщення;

у Кролевецькій громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено службовий автомобіль, приватний будинок;

у Шалигинській громаді зруйновано приватне домоволодіння та знищено авто;

у Есманській громаді знищено житловий будинок та пошкоджено господарчі споруди;

За уточненими даними, у Глухівській громаді є пошкодження житлових будинків.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 18 хвилин.