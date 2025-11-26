На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто

26 листопада уранці ворог атакував цивільну автівку на Сумщині. Постраждав помічник лісівника.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Поблизу Зноб-Новгородської громади російський дрон прицільно уразив службовий автомобіль лісничого. Поранений помічник лісничого", – зазначає начальник ОВА.
37-річний чоловік наразі проходить обстеження у лікарні. Його стан стабільний.
- Російська армія за минулу добу 70 разів обстріляла Сумську область. У Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка, вона лікується амбулаторно.