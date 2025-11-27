Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поїзди з Києва до Львова щогодини, спальні вагони Ужгород-Відень, пряме сполучення Берегове-Будапешт: УЗ повідомила про зміни

Перевізник представив новий графік. 

Поїзди з Києва до Львова щогодини, спальні вагони Ужгород-Відень, пряме сполучення Берегове-Будапешт: УЗ повідомила про зміни
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

З 14 грудня поїзди з Києва до Львова відправлятимуться щогодини. Про новий графік, встановлений на наступний рік, повідомила Укрзалізниця

Напрямок Київ – Львів – Київ є найпопулярнішим на українській залізниці, тож для нього вирішили впровадити тактовий рух. Більшість поїздів курсуватимуть цілорічно із кількома винятками в непіковий період. 

"Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", – повідомив перевізник.

Тактова система є зручною, оскільки поїзди відправляються в той самий час, і графік легко запам'ятати. Для залізниці теж є перевага: це дозволить розподілити пасажиропотік. 

Сьогодні Укрзалізниця презентувала новий графік на наступний рік, який запрацює вже з наступного місяця. Серед основних змін:

  • нові сполучення з Німеччиною: дістатися до країни можна буде з однією пересадкою. Пересадку здійснюватимуть у Холмі і Перемишлі
  • прямий рейс №67/68 Київ – Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години 
  • Берегове отримує пряме сполучення з Будапештом
  • з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Відня.

Загалом з’явиться 11 нових поїздів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies