На заході країни викрили підлітків, яких ворог «втемну» використав для підготовки схронів з вибухівкою

Фігуранти потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків». Окупанти використовували їх «втемну» під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

На заході країни викрили підлітків, яких ворог «втемну» використав для підготовки схронів з вибухівкою

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із компонентами до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, завдання ворога порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх «втемну» під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

За обіцянку «швидкого підробітку» вони облаштовували схованки з компонентами до СВП, які надалі мали забрати потенційні виконавці терактів.

Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою «адресою».

При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними «радіоантенами».

Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави. 
