Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Пасажиропотік на кордоні з Польщею збільшився на 5%

Пасажиропотік з Польщею складає 15,6 млн осіб.

Пасажиропотік на кордоні з Польщею збільшився на 5%
Пункт пропуску, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

За 10 місяців пасажиропотік на кордоні з Польщею збільшився на 5% і складає 15,6 млн осіб.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Водночас збільшилася кількість виявлених правопорушень, підроблених документів та контрабанди – у 2,3 раза більше товарів”, - йдеться у повідомленні.

Українські та польські прикордонники спільно ліквідували 16 каналів незаконного переправлення людей. 

  • Уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. Цей режим запрацює із січня у поїздах сполученням Київ — Перемишль та Київ — Хелм. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.
﻿
