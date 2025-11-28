За 10 місяців пасажиропотік на кордоні з Польщею збільшився на 5% і складає 15,6 млн осіб.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Водночас збільшилася кількість виявлених правопорушень, підроблених документів та контрабанди – у 2,3 раза більше товарів”, - йдеться у повідомленні.
Українські та польські прикордонники спільно ліквідували 16 каналів незаконного переправлення людей.
- Уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. Цей режим запрацює із січня у поїздах сполученням Київ — Перемишль та Київ — Хелм. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.