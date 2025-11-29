Київ у вогні, малі трансформатори без захисту. Україна не уникне відключень світла до кінця зими

29 листопада столиця пережила один із найдужчих російських ударів . У суботу зранку понад півмільйона споживачів Києва залишилися без світла . Росіяни цілили по енергетиці, під атакою була й Київщина. У регіоні одна із найскладніших ситуацій з електропостачанням. Гірше лише на сході на півночі держави. Росіяни намагаються роз'єднати українську енергосистему по два береги Дніпра.

Один з найпотужніших ударів на Київ та столичний регіон

Під час атаки 29 листопада росіяни використали майже шість з половиною сотень дронів та ракет. Ефективність української протиповітряної оборони склала близько 90%.

Під найдужчим ударом опинився Київ: пошкодження фіксували одразу у сімох районах. Росіяни знову цілили по енергетичній інфраструктурі. Через обстріл на правому березі Києва були проблеми із водопостачанням — впав тиск у мережі. На кілька годин у столиці довелося застосовувати аварійні графіки енергопостачання. Внаслідок російських ударів близько півмільйона споживачів столиці мали перебої зі світлом.

наслідки обстрілів Києва 29 листопада

Десятки дронів та ракет атакували кілька районів Київщини. Зранку суботи без світла залишилися близько ста тисяч домогосподарств. Найскладнішою ситуація була у Фастові та Славутичі. Загалом знеструмлення зачепили вісімдесят населених пунктів області.

Під російськими дроновими ударами опинилися ще кілька областей. Зокрема, у Чернігові безпілотник вдарив по одному з енергетичних об'єктів. У цьому регіоні ситуація з постачанням електроенергії є однією з найпроблематичніших в Україні.

Старокостянтинів на Хмельниччині знову атакували російські «Кинджали». У місті чули вибухи, подробиць про наслідки немає.

Атака у суботу відбувалася у кілька хвиль, що вже є типовою тактикою росіян. Спочатку вороги піднімали у небо літаки МіГ-31 і стріляли аеробалістикою. Згодом у злітали кілька груп ударних дронів. По опівночі росіяни запускали крилаті ракети та балістику наземного базування.

«Майже під час усіх атаках ми застосовуємо гелікоптери армійської авіації, які працюють по “шахедах”. Також за потреби використовуємо винищувачі, зокрема, західні. І дрони-перехоплювачі, звісно. До речі, Повітряні сили завершують комплектування, але ще є можливість потрапити, в Безпілотні системи ППО. У різних регіонах країни зараз формуються частини, які прикриватимуть тилові міста дроновою протиповітряною обороною. Також працюють вогневі групи, засоби РЕБ», — каже начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Фото: ДСНС Києва

Росіяни зуміли налаштувати систему виробництва боєприпасів та обслуговування техніки так, щоб наносити уради по Києву щонайменше раз на тиждень, наголошує військовий оглядач Олександр Коваленко. Паралельно Кремль продовжує тероризувати регіони. Найдужчі удари припадають на схід та північ країни. Експерт вважає: для планування удару, який стався 29 листопада, росіяни витратили щонайменше два тижні. Мова про накопичення дронів та ракет, заряджання ними носіїв, планування маршрутів курсування та розвідування інформації про цілі.

«Думаю, що у них є квартальне планування наперед по кожному з міст. По Києву — особливо. Але можуть бути й чинники, що збивають такі плани росіян. Наприклад, пожежа у Алабузі або удар по заводу і Іжевську. В результаті — у них нестача дронів», — каже Олександр Коваленко.

Вдалі удари Сил оборони України сильно дошкуляють Росії. Скажімо, вдалося вразити один із військових заводів у Таганрозі. Ймовірно там пошкоджені або знищені щонайменше два літаки ТУ-95МС, додає військовий оглядач. А це означає, що під час масованих атаки росіяни запускатимуть менше ракет Х-101.

Але і без цього росіяни вже обмежені у кількості дронів та ракет, які вони можуть запустити зараз. У випадку з дронами мова про максимум до 700 одиниць. Хоча на складах у росіян великі запаси цих засобів ураження. Головна проблема для Кремля — обмежена кількість пускових майданчиків. А накопичувати на них дрони і особовий склад росіяни не можуть, бо ризикують отримати удар від Сил оборони України.

Подібна ситуація і з ракетами, Кремль має обмежену кількість пускових установок та носіїв боєприпасів, розповідає Олександр Коваленко. Скажімо, літаків МІГ у робочому стані у Росії залишилося близько десятка.

Попри пожвавлення перемовного процесу, росіяни завдають показових ударів по українських містах. А також намагаються ще дужче тиснути на фронті. Особливо у Покровську, Куп'янську та біля Гуляйполя. З останній тиждень кількість бойових зіткнень стрімко збільшилася до понад двохсот за добу.

Енергосистема залишається керованою

Від початку тижня Росія щоночі атакувала об'єкти енергетики України. Найбільше під прицілом дронів та ракет перебуває Лівобережжя країни. Кремль сподівається на ефект накопичення від руйнувань і прагне відділи ці регіони від об'єднаної енергосистеми.

Москва вдається до нової тактики і атакує невеликі трансформаторні станції, що розташовані у радіусі ста кілометрів від лінії фронту чи кордону. Ці об'єкти попередніми роками ворога практично не цікавили. Дрібні підстанції через управлінський хаос і велику кількість є незахищеними від ударів.

Фото: тг-канал Дениса Шмигаля Будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях

«Міністерство енергетики відповідає, щоби завчасно ініціювати захист цих об’єктів. На жаль, цього не зробили і тепер уряд виділяє гроші, терміново розробляє плани захисту розподільних мереж. Але це зробити швидко неможливо. Раніше ніж наступного опалювального сезону якийсь відчутний захист не з'явиться і це треба розуміти», — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Руйнування великої кількості малих трансформаторів безумовно завдає значної шкоди енергетиці. Але водночас їх значно легше ремонтувати чи замінити. У Центрі досліджень енергетики прогнозують: упродовж наступних двох-трьох місяців держава зуміє налаштувати чіткий і швидкий алгоритм відновлення таких об'єктів.

Водночас Олександр Харченко переконаний, що загалом зима мине приблизно за сценарієм останніх тижнів: росіяни здійснюватимуть масовані атаки по енергетиці, перші три-чотири доби графіки будуть суворими, зрештою ситуація поліпшуватиметься, тривалість знестумлень скорочуватиметься.

«Щодня фахівці «Укренерго» і тисячі наших колег, які обслуговують розподільчі мережі та експлуатують об’єкти генерації, здійснюють титанічну роботу, повертаючи в мережу виведене з ладу устаткування. Часто — навіть на самих об’єктах, де здійснюються ремонти, немає світла. Втім, у будь-яку погоду та за будь-яких умов відновлення триває», — каже голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

Фото: facebook/NPC Ukrenergo Знищений обстрілами окупантів інфраструктурний об'єкт Укренерго

У компанії вкотре нагадали: знеструмлення в Україні запровадили через російські удари. «Укренерго» закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію. Завдяки цьому тривалість відключення може скорочуватися — ситуація у енергосистемі є динамічною.

Клопотів енергетикам додає і сезонний фактор. Україна за крок від значного зниження температури. З наступного тижня у державі очікуються заморозки. А це означає збільшення споживання електроенергії. А також ситуацією можуть скористатися росіяни і посилити удари.

Атомка допомагає, але не врятує від знеструмлень

На початку тижня ситуація у енергетиці значно покращилася. В «Укренерго» повідомляли про скасування графіків у нічні години майже по всій країні. Ба більше, у деяких західних регіонах знеструмлень не було навіть вдень.Там електроенергії вдосталь, проте передати її східніше немає технічної можливості. Росіяни сильно поруйнували мережі. Адже саме на заході країни працюю дві АЕС. Загалом атомні станції виробляють понад половину електроенергії країни.

«На сході потужностей генерації майже не залишилося. Руйнування значні, Запорізька АЕС окупована. У нас є великі проблеми з передачею електроенергії із заходу на схід. А туди потрібно передавати понад 5 ГВт. Через обстріли це неможливо зробити, тому застосовують графіки», — пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: скрин відео Рівненська АЕС

Стабільна робота атомних станцій дозволяє скоротити відключення світла, але не скасувати їх взагалі. АЕС — це базова генерація, що завжди працює однаково. А от споживання електроенергії впродовж доби є нерівномірним. Піки припадають на ранок та вечір і покривати їх мала б маневрувальна генерація — теплові та гідроелектростанції. ГЕС значно сповільнилися через російські удари. Виробництво світла на ТЕС також на низькому рівні через руйнування.

Не рятує ситуацію в Україні й зелена енергетика. Вона не є маневрувальною, але додає потужності в денні години. Генерація ВДЕ перебуває на дуже низькому рівні, адже здебільшого це сонячні електростанції. Їхня потужність в Україні загальна потужність значна — 8 ГВт. Однак виробництво електроенергії через похмурий сезон впало до 5%.

«Водночас відкрилися можливості для більшого імпорту — його обсяги зросли на 35% у порівнянні з попереднім тижнем, що дозволило частково компенсувати дефіцит і зробити графіки відключень менш суворими та більш прогнозованими для споживачів. Попри ці позитивні зрушення, загроза нових атак залишається високою, а режим обмежень, ймовірно, збережеться щонайменше до кінця зими, хоча його інтенсивність залежатиме від темпів відновлення та рівня безпеки енергетичної інфраструктури», — каже колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

З грудня зросте ліміт імпорту електроенергії, що безумовно є позитивною новиною. Україна зможе купувати на європейському ринку на 200 МВт більше. Але знову ж таки — через руйнування мереж передати імпортну електроенергію у східні області поки ще надзвичайно складно. Тому там графіки знестумлення буду найсуворішими в країні.