На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни атакували дроном цивільне авто, є постраждалі

Постраждалі зазнали контузії та черепно-мозкових травм.

На Харківщині росіяни атакували дроном цивільне авто, є постраждалі
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Російська армія дроном атакувала цивільне авто поблизу Козачої Лопані Харківської області. Унаслідок атаки водій і пасажир зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 10:00 росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, яка намагалася заїхати до Козачої Лопані. У результаті влучання поранень зазнали двоє чоловіків 36 та 39 років (водій та пасажир)", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у потерпілих контузії, черепно-мозкові травми, а 36-річний чоловік отримав відкритий перелом лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих госпіталізовано до харківської лікарні.

Задоренко зазначає, що обидва чоловіки є мешканцями Харкова і не жили у Козачій Лопані. Мета їхньої поїздки до селища наразі невідома.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies