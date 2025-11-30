На Харківщині росіяни атакували дроном цивільне авто, є постраждалі

Російська армія дроном атакувала цивільне авто поблизу Козачої Лопані Харківської області. Унаслідок атаки водій і пасажир зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні близько 10:00 росіяни вдарили дроном по цивільній автівці, яка намагалася заїхати до Козачої Лопані. У результаті влучання поранень зазнали двоє чоловіків 36 та 39 років (водій та пасажир)", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у потерпілих контузії, черепно-мозкові травми, а 36-річний чоловік отримав відкритий перелом лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих госпіталізовано до харківської лікарні.

Задоренко зазначає, що обидва чоловіки є мешканцями Харкова і не жили у Козачій Лопані. Мета їхньої поїздки до селища наразі невідома.